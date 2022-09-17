Україну накриють дощі та грози, але холодно не буде: мапа погоди на вихідні

На вихідних в Україні буде відносно тепла погода, але в деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

Новий прогноз погоди на вихідні публікує тематичний портал Ventusky, інформує Апостроф .

Прогноз погоди на 17 вересня

На 12:00 за київським часом синоптики обіцяють дощі у західних, центральних та частково північних областях України. Опади, за прогнозами синоптиків, також торкнуться Київщини. Середня температура повітря становитиме від +12 до +20 градусів.

На 18:00 синоптики прогнозують, що дощі з грозами облаштуються в центральній частині України, а також охоплять західні та східні регіони та частково Одеську область. Надвечір прохолодна погода буде в Карпатах - близько +10 градусів. У центральних та північних областях повітря прогріється до +14, а на сході та півдні очікується від +22 до +29.

На 21:00 дощі з грозами очікуються у всіх регіонах України, за винятком Волинської, частково Львівської та Рівненської, Вінницької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також Криму. Середня температура повітря країною становитиме від +10 до +22 градусів.

Прогноз погоди на 18 вересня

У неділю вранці дощі з грозами будуть у всіх регіонах України, окрім Криму, частково Дніпропетровської, Чернігівської та Запорізької областей. У Карпатах та на заході температура повітря складе від +3 до +10 градусів, у центральних та північних областях – від +12 до +18, а на півдні та на сході – від +20 до +27.

Вдень 18 вересня, за прогнозами синоптиків, дощів із грозами не варто очікувати в Одеській та Миколаївській, а також частково у Черкаській, Київській, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях. Вдень повітря прогріється по-різному: на лівобережній частині України очікується від +18 до +27 градусів, а на правобережній - від +8 до +15.