В Україну повернуться грози з дощами: прогноз і карти погоди до кінця тижня

Після пекельної спеки до кінця тижня в деяких областях України буде похмура погода з грозами та зливами.

Про це свідчать прогнози українського Гідрометцентру, інформує Апостроф .

Так, у п'ятницю, 26 серпня, вдень дощі проллються на півдні нашої країни, включаючи Одеську, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області. Вночі опадів не обіцяють. Стовпчики термометра вдень показуватимуть від +29 до +33 градусів. На решті території без опадів, температура коливатиметься від 29 градусів до +34 у Києві.

У суботу, 27 серпня, дощовий фронт залишиться на вихідних позиціях. Температура повітря вдень також буде в межах +29...+33 градуси, вночі вона опуститься до +14...+22 градуси.

У неділю, 28 серпня, опади, крім півдня, пройдуть у центрі, півночі та сході України. За прогнозами, грози досягнуть Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Полтавської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Денна температура у цих регіонах коливатиметься від +30 до +35 градусів, уночі +17...+19. На решті території буде ясно, температура вдень +29...+33, вночі +16...+18.