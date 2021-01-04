Декабрь в Киеве был почти на два градуса теплее климатической нормы

В начале января погода тоже бьет температурные рекорды.

Декабрь в Киеве был почти на два градуса теплее климатической нормы
Фото: Макс Требухов

Среднемесячная температура декабря в Киеве составляла минус 0,5°С, что на 1,8°С выше климатической нормы.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Прошлый декабрь в столице начался настоящей зимой, а завершился теплой осенью", - говорится в сообщении.

Первая декада декабря была холоднее климатической нормы на 2,1°С, вторая превысила средние многолетние показатели на 3,0°С, третья оказалась самой теплой, "что противоречит привычным ранее естественным процессам".

Самым холодным было 7 декабря, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 9,5°С, а самым теплым - 31 декабря, когда максимальная температура поднялась после полудня до +8,4 градусов, установив таким образом температурный рекорд.

Осадков в Киеве за месяц выпало 48 мм, что составило 92% климатической нормы.

2021-й год в Киеве тоже начался с температурных рекордов. Так, 1 января в Киеве было зафиксировано превышение всех трех суточных показателей температуры. Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 4,4°С, что на 2,1°С выше температуры для этого дня 1936 года.

Среднесуточная температура составила + 5,9°С, что на 1,8°С выше рекордных значений температуры 1902 и 2007 годов. Максимальная температура поднялась до + 8,5°С, превысив предыдущее рекордное значение 1973 года на 1,1°С.

Напомним, в январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается на уровне 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

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