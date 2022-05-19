В Украине резко потеплеет до +27 градусов - прогноз погоды

В Украину идет потепление, и уже с 19 мая температура воздуха местами достигнет +27 градусов. В Укргидрометцентре прогнозируют, что осадки в конце недели также прекратятся.

В Украине резко потеплеет до +27: синоптики рассказали о смене погоды накануне выходных

Согласно прогнозу, в четверг, 19 мая, температура воздуха днем будет от +16 до +18 градусов в северных и южных областях. На западе ожидается от +19 до +23 градусов и без осадков. Небольшой дождь пройдет в Луганской и Донецкой областях. В Киеве синоптики передают сухую погоду, от +18 до +20 градусов. Ночью в регионах Украины температура воздуха будет в среднем от +4 до +8 градусов. Ветер ожидается северо-западный, порывистый.

В Украине резко потеплеет до +27: синоптики рассказали о смене погоды накануне выходных

В пятницу, 20 мая, в западных областях потеплеет до +24....+27 градусов, на юге - до +21...+25 градусов. В восточных областях осадки прекратятся и столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов. В Киеве ожидается днем кратковременный дождь, днем будет от +19 до +21 градуса, ночью - от +8 до +10 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Украине резко потеплеет до +27: синоптики рассказали о смене погоды накануне выходных

В субботу, 21 мая, в Украину вернутся осадки. По всей территории страны пройдут дожди с грозами. Температура воздуха не опустится, на востоке потеплеет до +27...+29 градусов. Синоптики передают от +19 до +21 градусов в центральных областях и в столице, на севере ожидается от +18 до +20 градусов, на западе - от +21...+23 градусов. Осадки пройдут и днем, и ночью. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Украине резко потеплеет до +27: синоптики рассказали о смене погоды накануне выходных

Ранее сообщалось, какой будет погода в июне 2022 в Украине.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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