В Украине накануне выходных потеплеет до +28 градусов - прогноз погоды

Теплая и сухая погода вернется в Украину уже в пятницу, 27 мая. Осадки останутся только в северных и части западных областей. Ожидается, что ниже +19 градусов температура воздуха опускаться не будет.

Согласно прогнозу Укргидрометцентру, в пятницу дневная температура воздуха в западных областях будет от +19 до +27 градусов, ночью - от +10 до +12 градусов. Дожди с грозами пройдут в Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Также осадки в конце недели пройдут в Черниговской и Сумской областях. В этих регионах синоптики передают дневную температуру от +19 до +22 градусов, ночью ожидается от +9 до +11 градусов. В Киеве также вероятна гроза, днем столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов. На юге и востоке местами ожидается от +22 до +24 градусов, ночью - +10...+14 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.

В субботу, 28 мая, осадки переместятся в южные и восточные области, при этом температура воздуха поднимется до +24...+28 градусов. Днем синоптики передают на севере и западе от +18 до +21 градуса, в Киеве - до +21...+23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7...+12 градусов, а самая теплая ночь прогнозируется в Луганской области - +13...+15 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.

В воскресенье во всех областях Украины, кроме Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Сумской областей, пройдут ливневые дожди. Температура воздуха в центре опустится до +19...+24 градусов, на юге ожидается днем от +22 до +25 градусов, на востоке синоптики обещают от +25 до +27 градусов. Холоднее всего в воскресенье будет на западе - от +17 до +19 градусов днем, ночью - от +9 до +11. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Ранее сообщалось, какую погоду синоптики прогнозируют на июнь в Украине.