В среду, 21 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3 ... + 5 градусов, днем +11 ... + 13 градусов.



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[url=http://novostey.com/other/news915128.html]В среду в Украине без осадков, до +18 - Разное на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/other/news915128.html>В среду в Украине без осадков, до +18 - Разное на Новостей.COM</a>

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