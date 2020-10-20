В среду в Украине без осадков, до +18
В Киеве воздух прогреется до +13 градусов.
В среду, 21 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3 ... + 5 градусов, днем +11 ... + 13 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2 ... + 4 градуса, днем +11 ... + 13 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1 ... + 3 градуса, днем +9 ... + 11 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2 ... + 4 градуса, днем +11 ... + 13 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3 ... + 5 градусов, днем +10 ... + 12 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5 ... + 7 градусов, днем +16 ... + 18 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4 ... + 6 градусов, днем +14 ... + 16 градусов.