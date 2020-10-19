Синоптики назвали дату первых осенних заморозков в Украине

В Украине ночи уже не такие теплые, как еще пару недель назад. Столбики термометров с +11...+13 градусов резко упали до +3...+6. По прогнозу синоптиков, с 20 октября ночная температура воздуха в среднем по стране опустится до +1...+3 градусов, местами ожидаются заморозки до -1 градуса.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 19 октября, градусники ночью опустятся до +2 градусов, однако заморозков пока не будет. Днем холоднее всего будет на западе страны, где термометры покажут +8… +11 градусов. На востоке и юге страны синоптики передают теплее всего - до +12… +16 градусов. В Киеве сегодня будет от +9 до +11 градусов днем, и +4...+6 ночью. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Во вторник, 20 октября, первые ночные осенние заморозки ожидаются во всех регионах страны, кроме южных областей. Там ночью термометры покажут +2… +8 градусов, в то время как в Центре и северных областях температура опустится до -1...+2 градусов. Днем ожидается в среднем от +8 до +11 градусов, на Юге - до +12...+15 градусов. Синоптики передают сухую погоду, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Как известно, в воскресенье, 18 октября, высокогорье Карпат местами покрыло снегом, температура на горе Поп Иван опустилась до -2 градусов. Первый снег в Карпатах в этом году выпал на Покрову, 14 октября.

Ранее синоптики рассказали о погоде на ноябрь и о том, когда в ноябре выпадет снег.