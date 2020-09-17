ГСЧС предупредила о резком снижении температуры в Украине

В Украине 18-19 сентября ожидается резкое понижение температуры вследствие вторжения арктического воздуха.

На западе, севере, востоке и в центральных областях ночью будет 2-8 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 градуса, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

18 сентября заморозки ожидаются только в Волынской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях. Днем прогнозируется 9-15 градусов, на юге и на Закарпатье ночью до 5-10 градусов, днем до 14-19.

"Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 °. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября постепенное повышение температуры", - сообщили в ГСЧС.