Во вторник в Украине без осадков, до +29
Ночная температура воздуха опустится до +10.
Во вторник, 15 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12 ... + 14 градусов, днем +24 ... + 26 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +23 ... + 25 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 13 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.
На востоке переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15 ... + 17 градусов, днем +27 ... + 29 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16 ... + 18 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.