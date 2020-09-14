Во вторник в Украине без осадков, до +29

Ночная температура воздуха опустится до +10.

Во вторник в Украине без осадков, до +29

Во вторник, 15 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12 ... + 14 градусов, днем +24 ... + 26 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +23 ... + 25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 13 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.

На востоке переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15 ... + 17 градусов, днем +27 ... + 29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16 ... + 18 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.

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