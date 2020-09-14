Во вторник, 15 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12 ... + 14 градусов, днем +24 ... + 26 градусов.



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[url=http://novostey.com/other/news912124.html]Во вторник в Украине без осадков, до +29 - Разное на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/other/news912124.html>Во вторник в Украине без осадков, до +29 - Разное на Новостей.COM</a>

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