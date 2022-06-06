В Украину идет антициклон Burkhart: какой будет погода во вторник

На Украину надвигается антициклон Burkhart, который принесет во вторник, 7 июня, сухую преимущественно солнечную погоду с высоким атмосферным давлением.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф.

По ее словам, на крайнем западе Украины местами пройдут локальные дожди с грозами, а атмосферное давление будет медленно меняться.

Синоптик также сообщает, что сильный ветер унялся и только при грозах может усиливаться: завтра он будет юго-восточным, слабым или умеренным.

"Температурная картинка будет красивой – в течение дня вторника везде в Украине предусматриваются комфортные +24-28 градусов", - рассказала Диденко.

В Киеве 7 июня погода ожидается сухой и теплой. В течение дня максимальная температура воздуха достигнет +25-27 градусов.

Для любителей свежей днепровской водички – ее температура в районе Киева е колеблется сейчас около 19 градусов. Такие водные градусы уже вполне приемлемы для купания для многих людей. Однако, как говаривал классик, "купаться или не купаться" – решать вам.


Игорь Тимофеев, Апостроф





Интересные новости
Уйдут дожди и потеплеет до 28 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды в начале неделиУйдут дожди и потеплеет до 28 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды в начале недели
Точно не день для прогулок: всю территорию Украины в воскресенье накроют грозыТочно не день для прогулок: всю территорию Украины в воскресенье накроют грозы
В Украине ожидается теплая погода, местами кратковременные дожди и грозыВ Украине ожидается теплая погода, местами кратковременные дожди и грозы
Грозы отступят, но не везде: какой будет погода в Украине перед выходнымиГрозы отступят, но не везде: какой будет погода в Украине перед выходными
Дождей будет меньше: свежий прогноз погоды в УкраинеДождей будет меньше: свежий прогноз погоды в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Дождей будет меньше: свежий прогноз погоды в УкраинеДождей будет меньше: свежий прогноз погоды в Украине
В Украине ожидается теплая погода, местами кратковременные дожди и грозыВ Украине ожидается теплая погода, местами кратковременные дожди и грозы
Погода на ближайшие дни: дожди и зной со вторникаПогода на ближайшие дни: дожди и зной со вторника
Непогода покидает Украину: народный синоптик назвал точную дату прихода мощного циклонаНепогода покидает Украину: народный синоптик назвал точную дату прихода мощного циклона
Град и шквалы ударят с новой силой, объявлен І уровень опасности: какой будет погода по УкраинеГрад и шквалы ударят с новой силой, объявлен І уровень опасности: какой будет погода по Украине
Грозы отступят, но не везде: какой будет погода в Украине перед выходнымиГрозы отступят, но не везде: какой будет погода в Украине перед выходными
Будет до +28: в Киев идет жара, выяснилось, пустят ли людей на пляжиБудет до +28: в Киев идет жара, выяснилось, пустят ли людей на пляжи
Какой будет погода в июне - прогноз от УкргидрометцентраКакой будет погода в июне - прогноз от Укргидрометцентра
В Украине в ближайшие двое суток ожидается теплая, но неустойчивая погода – УкргидрометцентрВ Украине в ближайшие двое суток ожидается теплая, но неустойчивая погода – Укргидрометцентр
Украину накроет 30-градусная жара: где ждать потепления в начале неделиУкраину накроет 30-градусная жара: где ждать потепления в начале недели
Последние новости
Подгружаем последние новости