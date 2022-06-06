В Украину идет антициклон Burkhart: какой будет погода во вторник

На Украину надвигается антициклон Burkhart, который принесет во вторник, 7 июня, сухую преимущественно солнечную погоду с высоким атмосферным давлением.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф .

По ее словам, на крайнем западе Украины местами пройдут локальные дожди с грозами, а атмосферное давление будет медленно меняться.

Синоптик также сообщает, что сильный ветер унялся и только при грозах может усиливаться: завтра он будет юго-восточным, слабым или умеренным.

"Температурная картинка будет красивой – в течение дня вторника везде в Украине предусматриваются комфортные +24-28 градусов", - рассказала Диденко.

В Киеве 7 июня погода ожидается сухой и теплой. В течение дня максимальная температура воздуха достигнет +25-27 градусов.