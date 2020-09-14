В Украину приближается похолодание и первые заморозки: синоптики назвали дату

В Украину приближается похолодание и первые заморозки: синоптики назвали дату

Первая половина сентября была по-летнему теплой и без осадков, однако, вторая половина месяца ожидает быть холоднее. По прогнозу синоптиков, уже 18 сентября в Украину придет похолодание и возможны даже первые заморозки. Подробный прогноз на ближайшую неделю озвучила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, похолодание начнется в пятницу, 18 сентября. Температура воздуха днем снизится до +12... +17 градусов, ночью вероятные первые заморозки. Тепло и сухо будет только на Юге страны. Однако, в последнюю неделю сентября солнечная и сухая погода порадует и жителей других регионов.

В понедельник, 14 сентября, Украину накроет антициклон Leiki. По всей территории страны Диденко передает сухую погоду, дневная температура воздуха составит +23... +27 градусов, на Закарпатье и в южной части страны местами столбики термометров поднимутся до +28... +30 градусов. В Киеве 14 сентября будет солнечно, днем воздух прогреется до +25 градусов.

Такая же теплая погода продержится в Украине во вторник и в среду, 15 и 16 сентября. А вот уже в четверг вечером, 17 сентября, по предварительному прогнозу, в Украину придет холодный атмосферный фронт с дождем и температура воздуха ощутимо снизится.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 14 сентября теплее всего ожидается в южных областях, от +26 до +30 градусов. На Западе и Востоке ожидается +25...+27 градусов днем и +8...+14 ночью. Жителям столицы также повезет с погодой в начале недели. Синоптики передают до +26 градусов тепла. На Севере Украины - от +22 до +24 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Украину приближается похолодание и первые заморозки: синоптики назвали дату

Ранее сообщалось, что сухая погода в день Симеона 14 сентября предвещает такую же сухую осень.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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