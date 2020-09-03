В пятницу в Киеве до +23 градусов, возможен дождь
Ночью в столице +15 ... + 17 градусов.
В пятницу, 4 сентября, в Киеве переменная облачность, днем и ночью возможен дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15 ... + 17 градусов, днем +21 ... + 23 градуса.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины солнечно, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +21 ... + 23 градуса.
На севере Украины переменная облачность, возможны осадки, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15 ... + 17 градусов, днем +21 ... + 26 градусов.
В центре Украины переменная облачность, возможны осадки, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ночью +16 ... + 18 градусов, днем +22 ... + 26 градусов.
На востоке Украины солнечно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17 ... + 19 градусов, днем +27 ... + 29 градусов.
На юге Украины переменная облачность, возможен дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17 ... + 20, днем +27 ... + 30 градусов.
В Крыму солнечно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19 ... + 21 градус, днем +28 ... + 30 градусов.