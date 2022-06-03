29 градусов и ливни с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

На выходных, 4 и 5 июня, в Украине ожидается нестабильная погода. Если в субботу украинцы еще смогут увидеть летнее солнце, то в воскресенье почти во всех уголках страны ожидаются дожди.

Об этом рассказали в Гидрометцентре, информирует Апостроф .

Так, в субботу, 4 июня на Западе Украины будут идти дожди с грозами. Температура воздуха в Черновцах и Тернополе прогреется до 27 градусов. В остальных регионах страны в этот день без осадков. В Запорожье будет по-летнему знойно - днем температура воздуха составит 31 градус. В столице без осадков, температура днем - 24-26, ночью - 11-13 со знаком "плюс".