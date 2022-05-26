27 градусов "жары" и скандинавский циклон: прогноз погоды в Украине на пятницу

Пятница, 27 мая, в Украине ожидается теплой, но возможны небольшие дожди, которые "подбросит" Скандинавский циклон.

В деталях о том, какой будет погода рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Завтра днем столбики термометров поднимутся до +20+25 градусов, информирует Апостроф.

Вдоль северных районов северных и западных областей может быть свежее, +18+22 градуса.

В южной части местами +25+27 градусов.

Ветер в Украине 27 мая останется порывистым, кое-где до сильных порывов, до 15-20 метров в секунду. Направление – с запада.

"Скандинавский циклон Hannah крутит фронтами и забрасывает время от времени в Украину нужные для растений дожди. Небольшие дожди пройдут утром и днем на Волыни, Ровенщине, Карпатах, местами на Луганщине. В дневные часы в большинстве областей Украины – сухая пауза. Вечером в пятницу дожди, небольшие и умеренные, ожидаются в западных и северных областях (кроме Черновицкой области и Сумщины). На остальной территории Украины вечером осадки маловероятны", — рассказала Диденко.

В Киеве 27 мая ночью и днем - преимущественно без осадков. Дожди в столице возможны завтра в вечерние часы. Ветер западный, порывистый, временами до сильного. Температура воздуха в течение дня +21+23 градуса.

Она также добавила, что в субботу по Украине пройдут локальные дожди, в воскресенье осадков не будет.

"Температурный фон станет тусклее, немного снизится температура воздуха, однако не на много, на несколько градусов, в пределах термического комфорта", — уточнила Диденко.


Инна Погрибная, Апостроф

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