Дождь и тепло: какая погода ждет украинцев завтра

В большинстве областей страны ожидается дождь.

Дождь и тепло: какая погода ждет украинцев завтра
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В субботу, 18 июня, синоптики прогнозируют в Украине осадки в восточных, южных, северных и центральных областях. Температура воздуха днем будет 22-28 градусов тепла, а ночью – от 9 до 17 градусов тепла. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

На востоке климатологи прогнозируют дневную температуру 24-27 градусов тепла. Ночью температура воздуха снизится до 12-16 градусов тепла. Ночью будет идти дождь. Ветер – северо-западный 5-10 м/с.

На юге ожидается дневная температура 23-27 градусов тепла, ночная от 13 до 17 градусов тепла. Синоптики прогнозируют дождь днем и ночью. Ветер – северо-западный 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 18 июня. Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на 18 июня. Скриншот с сайта Укргидрометцентра

В западных областях днем и ночью без осадков. Столбик термометра достигнет днем 22-28 градусов тепла, а ночью опустится до 9-14 градусов тепла. Ветер – северо-западный 5-10 м/с.

В большинстве центральных областей климатологи прогнозируют дождь днем и ночью. Температура воздуха днем – от 23 до 26 градусов тепла, ночью – 12-15 градусов тепла. Ветер – северо-западный 5-10 м/с.

На севере ожидается дождь. Термометр покажет 22-26 градусов тепла днем, а ночью – от 12 до 15 градусов тепла. Ветер – северо-западный 5-10 м/с.

В Киеве и области 18 июня днем – без осадков, ночью – ожидается дождь. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла, а ночью – 13-15 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Киеве на 18 июня. Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Киеве на 18 июня. Скриншот с сайта Укргидрометцентра


Дарья Скрипник, ZN.ua





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