В Украине произошло землетрясение в 2,5 балла

В Украине произошло землетрясение: жители Западной Украины ощутили подземные толчки

Западная Украина чаще других регионов страдает от различных стихийных бедствий. Как не наводнение, так землетрясение. Местные жители привыкли находиться в таких условиях, но каждый раз стихия наносит непоправимый ущерб. После недавнего землетрясения в Черновицкой области, 27 июля подземные толчки магнитудой 2,5 балла были зафиксированы в Ивано-Франковской области.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 11 километров в районе села Монастырчаны Богородчанского района. Никакой угрозы подземные толчки не несли. По расчетам специалистов, интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

В Украине произошло землетрясение: жители Западной Украины ощутили подземные толчки

Во время землетрясения в Черновецкой области 23 июля источник землетрясения находился в районе селе Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км. Тогда пострадавших не было, люди подземные толчки не прочувствовали.

Еще ранее, 25 июня, два землетрясения произошли в Тячевском и Иршавском районах Закарпатья. Первое землетрясение произошло с магнитудой 1,1 балла по шкале Рихтера, второе — с магнитудой в 2,3 балла. Эпицентры землетрясений находились на глубине около 5 километров.

Напомним, 27 июля на ТЭЦ-5 в столице произошла серьезная авария, которая парализовала жизнь в трех районах Киева. Жители и предприятия Печерского, Соломенского и Голосеевского районов остались без электричества и без водоснабжения. Также частично была приостановлена работа транспорта и в течение пяти часов не работал сайт президента.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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