У середу в Києві без опадів, до +22

15 липня в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +20...+22 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, удень +18...+23 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +4...+9 градусів, удень +14...+19 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, удень +21...+23 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, удень +21...+23 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вітер західний, 7-12 м/с, у Чернігівській області помірний дощ, у Сумській області вночі сильний дощ, вдень помірний дощ, гроза, місцями пориви вітру 15-20 м/с, температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +14...+20 градусів; у Київській і Житомирській областях без опадів, температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +19...+24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +19...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, в Харківській області вночі сильний дощ, удень невеликий дощ, гроза; в Луганській і Донецькій областях вночі місцями помірний короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, удень +19...+24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, удень +23...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, удень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, удень +25...+27 градусів.

14 липня на 9:00 температура води становила в Чорному морі +20...+23 градуси, в Азовському морі +25...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.