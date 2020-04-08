В четверг в Киеве потеплеет до +19, без осадков

Ночью в столице +4…+6 градусов.

В четверг, 9 апреля, в Киеве ясно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины ясно, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-3 градуса, днем +10…+15 градусов.

На севере Украины ясно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +15…+20 градусов в Сумской области +12…+17 градусов.

В центре Украины ясно, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+20 градусов.

На востоке Украины ясно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины ясно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+20 градусов.

В Крыму ясно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+18 градусов.