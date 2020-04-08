В четверг в Киеве потеплеет до +19, без осадков

Ночью в столице +4…+6 градусов.

В четверг в Киеве потеплеет до +19, без осадков

В четверг, 9 апреля, в Киеве ясно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины ясно, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-3 градуса, днем +10…+15 градусов.

На севере Украины ясно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +15…+20 градусов в Сумской области +12…+17 градусов.

В центре Украины ясно, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+20 градусов.

На востоке Украины ясно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины ясно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+20 градусов.

В Крыму ясно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-5 градусов, днем +13…+18 градусов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ТОП-5 самых глупых пород собакТОП-5 самых глупых пород собак
Лесной пожар в Чернобыльской зоне потушенЛесной пожар в Чернобыльской зоне потушен
ТОП-5 лучших пород собак для городской жизниТОП-5 лучших пород собак для городской жизни
Породы собак, которые легко переживут карантинПороды собак, которые легко переживут карантин
Спасатели потушили один очаг пожара в Зоне отчуждения, горит еще на 20 гаСпасатели потушили один очаг пожара в Зоне отчуждения, горит еще на 20 га
Блок рекламы


Похожие новости
В среду в Киеве потеплеет до +19, без осадковВ среду в Киеве потеплеет до +19, без осадков
Во вторник в Киеве потеплеет до +16, без осадковВо вторник в Киеве потеплеет до +16, без осадков
В Киеве 4 апреля без осадков, до +12В Киеве 4 апреля без осадков, до +12
В пятницу в Киеве до +15, без осадковВ пятницу в Киеве до +15, без осадков
В марте в Киеве установлено 12 температурных рекордовВ марте в Киеве установлено 12 температурных рекордов
В среду в Киеве до +7 днем, ночью заморозкиВ среду в Киеве до +7 днем, ночью заморозки
В субботу в Киеве до +15, без осадковВ субботу в Киеве до +15, без осадков
Погода в Киеве и Киевской области: 27 марта 2020Погода в Киеве и Киевской области: 27 марта 2020
В четверг в Киеве до +11 градусов, без осадковВ четверг в Киеве до +11 градусов, без осадков
Погода в Киеве и Киевской области: 24 марта 2020Погода в Киеве и Киевской области: 24 марта 2020
Последние новости
Подгружаем последние новости