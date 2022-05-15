В Украине потеплеет до +25 градусов: карта погоды

В воскресенье, 15 мая, синоптики прогнозируют теплую погоду - в некоторых регионах страны столбики термометров поднимутся до +25 градусов, информирует Апостроф.

Свежий прогноз погоды обнародовал Укргидрометеоцентр.

По данным синоптиков, теплая и сухая погода будет преобладать в большинстве областей Украины. Осадки в виде дождей ожидаются только в Донецкой, Луганской, Сумской и Харьковских областях, в которых воздух днем прогреется до +21, а ночью будет в районе +9...+11 градусов.

Потепление до +25 градусов, как утверждают в Укргидрометеоцентре, прогнозируется в южных регионах и в Закарпатье.

Аналогичная погода ожидается в Киеве. Ночью синоптики обещают до +10, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в +20.


Богдан Соловьев, Апостроф

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