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2022-05-15
В Украине потеплеет до +25 градусов: карта погоды
В воскресенье, 15 мая, синоптики прогнозируют теплую погоду - в некоторых регионах страны столбики термометров поднимутся до +25 градусов, информирует
Свежий прогноз погоды обнародовал Укргидрометеоцентр.
По данным синоптиков, теплая и сухая погода будет преобладать в большинстве областей Украины. Осадки в виде дождей ожидаются только в Донецкой, Луганской, Сумской и Харьковских областях, в которых воздух днем прогреется до +21, а ночью будет в районе +9...+11 градусов.
Потепление до +25 градусов, как утверждают в Укргидрометеоцентре, прогнозируется в южных регионах и в Закарпатье.
Аналогичная погода ожидается в Киеве. Ночью синоптики обещают до +10, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в +20.
Богдан Соловьев, Апостроф