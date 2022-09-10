Від дощів урятуються лише 4 області: у неділю Україну знову заливатиме дощами, карта

У неділю, 11 вересня, дощі заллють практично всю територію України. Тільки схід "триматиметься": тут сонце затягне хмарами, але опадів не прогнозується.

Про це повідомляє "Апостроф", інформує Апостроф .

У південних регіонах України вночі від 13 до 16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 20-22 градусів із позначкою плюс.

На сході та в центрі вночі слід очікувати від 7 до 11 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 16-19 градусів тепла.

У західних областях уночі буде близько 10 градусів тепла, а вдень від +15 до +18.

Найхолоднішим у неділю буде північ України: вночі 7-10 градусів тепла, а вдень у північних регіонах від 12 до 14 градусів вище за нуль.