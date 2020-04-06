В Украине до конца недели будет до +20 градусов - синоптики порадовали прогнозом погоды

В Украине с сегодняшнего дня существенно потеплеет. Такая погода продержится до конца недели, а на выходных на территории нашей страны снова ожидаются дожди. По прогнозу синоптиков, в ближайшие пару дней температура воздуха в некоторых областях будет достигать +20 градусов.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что Украина в данный момент находится под влиянием антициклона. Теплая и солнечная погода ожидается до пятницы, 10 апреля.

По ее словам, на погоду в Украине будет влиять направление ветра, особенно учитывая ситуацию с пожарами в Чернобыле. Температура воздуха в понедельник, 6 апреля, ночью ожидается около нулу, а днем воздух прогреется до +11… +16 градусов. 7 апреля, на Благовещение, синоптик обещает настоящее апрельское тепло и дневные показатели до +14… +20 градусов. В пятницу, 10 апреля, в некоторых регионах пройдут дожди и немного похолодает.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 6 апреля столбики термометров в западных областях поднимутся до +15…+17 градусов, ночью температура опустится до -1…+1. На юге и в центральных областях также будет солнечно и без осадков. Днем синоптики обещают до +11…+14 градусов тепла, ночью в некоторых областях ожидаются заморозки до -1. Такая же погодная ситуация предвидится и в столице. Киевляне в понедельник смогут насладиться апрельским теплом, выйдя на короткую прогулку. Ожидается днем от +12 до +14 градусов тепла, ночью до +2. На пару градусов прохладнее будет в восточных областях — от +11 до +13 днем, -1…+1 ночью.

Во вторник, на Благовещение 7 апреля, в Украине еще больше потеплеет и термометры в некоторых регионах покажут до +20 градусов. Теплее всего ожидается в западных областях -от +15 до +20 градусов. В центре, на севере и юге страны синоптики прогнозируют также аномально теплую погоду — от +13 до +15 градусов днем, и перепады до -1…+1 ночью. Жителям восточных областей также стоит ожидать теплую и безоблачную погоду с минимальной дневной температурой +10 градусов. Осадков по Украине в этот день не ожидается.

Ранее синоптики прогнозировали, что первая половина апреля будет холодной и сырой, а после Пасхи (19 апреля) наступит потепление.