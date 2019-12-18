Во вторник температура в Киеве побила 82-летний рекорд

Во вторник, 17 декабря, температура воздуха в Киеве превысила максимальный рекорд для этого дня с 1937 года.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеостанции, 17 декабря после полудня столбик термометра поднялся до +10,4°С, что на 1,7°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, в Киеве есть большая вероятность превышения максимальнальнои и среднесуточной температуры воздуха в среду, 18 декабря.

Напомним, во время октябрьского "бабьего лета" в столице синоптики зафиксировали четыре температурных рекорда. Температура воздуха составляла +11,1 градуса, что выше климатической нормы на 3 градуса. Исходя из этого, в 2019 году октябрь стал седьмым самым теплым месяцем с 1881 года.