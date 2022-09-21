На вихідних в Україні очікуються заморозки: де температура впаде нижче 0 градусів

Осінь в 2022 році в Україну прийшла рано і похолодання лише посилюються – на вихідних очікуються перші заморозки.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру, а також попереджає ДСНС України, інформує Апостроф .

"Вночі 23-24 вересня у західних, північних, 24 вересня і в центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Згідно прогнозу, у п'ятницю, 23 вересня по всій території України йтимуть дощі, а на сході і в Херсонській області – дощі з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від 12-14 градусів на заході, півночі та в центрі до 15-18 – на сході та півдні України.

У суботу, 24 вересня дощі і далі литимуть, але грозових дощів вже не очікується. Температура повітря при цьому буде такою, як і попереднього дня – від 11 до 16 градусів, залежно від регіону.