Мінус 80 градусів: США огорнув рекордний холод. Температура – як на Марсі

Сильний вітер призводить до обмороження відкритих ділянок шкіри менш ніж за хвилину, інформує ZN.ua.

Мінус 80 градусів: США огорнув рекордний холод. Температура – як на Марсі
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Наприкінці цього тижня температура вітру на вершині гори Вашингтон в американському штаті Нью-Гемпшир опустилась до мінус 80 градусів Цельсію (108 градусів за Фаренгейтом).На думку метеорологів і кліматологів, це ймовірно найнижча температура, зареєстрована в історії США, пише Washington Post.

Відеозаписи, записані некомерційною обсерваторією Маунт Вашингтон, показують, як екстремальний холод і сильний вітер понад 100 миль/год від арктичного повітряного вибуху змусив гору з найвищою вершиною на північному сході здаватись іншою планетою. Насправді, за даними NASA, моторошна сцена на вершині гори Вашингтон цього тижня була трохи холоднішою, ніж у середньому на Марсі.


Оксана Коваль, ZN.ua





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