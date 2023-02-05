Мінус 80 градусів: США огорнув рекордний холод. Температура – як на Марсі

Наприкінці цього тижня температура вітру на вершині гори Вашингтон в американському штаті Нью-Гемпшир опустилась до мінус 80 градусів Цельсію (108 градусів за Фаренгейтом).На думку метеорологів і кліматологів, це ймовірно найнижча температура, зареєстрована в історії США , пише Washington Post.



Відеозаписи, записані некомерційною обсерваторією Маунт Вашингтон, показують, як екстремальний холод і сильний вітер понад 100 миль/год від арктичного повітряного вибуху змусив гору з найвищою вершиною на північному сході здаватись іншою планетою. Насправді, за даними NASA, моторошна сцена на вершині гори Вашингтон цього тижня була трохи холоднішою, ніж у середньому на Марсі.