Серйозний мороз: в Україні температура повітря опустилася до -8 градусів

В Україну прийшло різке похолодання, проте вже незабаром має знову потепліти. 20 жовтня у високогір'ї українських Карпат стовпчики термометрів показали 8 градусів морозу.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту, інформує Апостроф.

Примітно, що такий мороз у Карпатах зафіксовано не вночі, а о 10.30 ранку.

"Станом на 10:30, 20.10.2022 р. на Піп Іван Чорногорський ясно. Вітер південний 4-5 м/с. Температура повітря -8°С", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Апостроф", директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда прогнозує, що похолодання до України прийшло ненадовго. 20-22 жовтня температура повітря опуститься, але після цього знову потеплішає і повернеться "бабине літо".


Олена Руденко, Апостроф





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