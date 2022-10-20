Серйозний мороз: в Україні температура повітря опустилася до -8 градусів

В Україну прийшло різке похолодання, проте вже незабаром має знову потепліти. 20 жовтня у високогір'ї українських Карпат стовпчики термометрів показали 8 градусів морозу.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту, інформує Апостроф .

Примітно, що такий мороз у Карпатах зафіксовано не вночі, а о 10.30 ранку.

"Станом на 10:30, 20.10.2022 р. на Піп Іван Чорногорський ясно. Вітер південний 4-5 м/с. Температура повітря -8°С", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Апостроф", директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда прогнозує, що похолодання до України прийшло ненадовго. 20-22 жовтня температура повітря опуститься, але після цього знову потеплішає і повернеться "бабине літо".