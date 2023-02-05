Ожеледиця на дорогах та мороз до -10: прогноз погоди на 6 лютого.

На початку нового робочого тижня, 6 лютого, майже всі регіони нашої країни накриє невеликий сніг. На дорогах очікується ожеледиця, тому треба бути обережними, інформує Апостроф .

Таким прогнозом поділилися в Українському гідрометеорологічному центрі.

Цього дня експерти прогнозують часом невеликий сніг, на дорогах – ожеледь. Вітер північний, північно-східний, приблизно 5–10 метрів за секунду, у південних регіонах країни місцями пориви 15–20 метрів за секунду.

Нічна температура опуститься від 3 до 8 градусів зі знаком "мінус", вдень - від 0 до мінус 5.

У Карпатах 6 лютого йтиме сніг, нічна температура опуститься до мінус 16 градусів, денна 5 – 10 градусів.

На Київщині цього дня буде хмарно, часом невеликий сніг, вітер північний від 7 до 12 метрів за секунду. У столиці вночі температура повітря опуститься до 6 градусів зі знаком мінус, вдень становитиме 1 – 3 градуси морозу.

Найхолодніше цього дня буде у Чернівцях та Ужгороді, де температура опуститься до хвилин 6 градусів. Найтепліше - в Одесі, Дніпрі та Кропивницькому, де на мешканців очікує 0 градусів.