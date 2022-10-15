Гігантська риба-місяць з Азорських островів встановила світовий рекорд

Вчені виявили на португальських Азорських островах гігантську тритонну рибу-місяць. Вона стала найважчою кістковою рибою з усіх, які будь-коли були виявлені, повідомляє Live science .

Гігантську рибу знайшли ще у грудні 2021 року, вона була мертвою і плавала біля узбережжя острова, а Фаял на Азорських островах — португальській групі островів на північ Атлантичного океану. Згідно з заявою Атлантичної асоціації натуралістів, місцева влада підібрала тушу і відвезла її назад до порту, щоб її можна було належним чином вивчити.