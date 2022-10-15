Гігантська риба-місяць з Азорських островів встановила світовий рекорд

Рибу було знайдено мертвою ще у грудні минулого року.

Гігантська риба-місяць з Азорських островів встановила світовий рекорд
Вага риби досягала трьох тонн
© Atlantic Naturalist Association

Вчені виявили на португальських Азорських островах гігантську тритонну рибу-місяць. Вона стала найважчою кістковою рибою з усіх, які будь-коли були виявлені, повідомляє Live science.

Гігантську рибу знайшли ще у грудні 2021 року, вона була мертвою і плавала біля узбережжя острова, а Фаял на Азорських островах — португальській групі островів на північ Атлантичного океану. Згідно з заявою Атлантичної асоціації натуралістів, місцева влада підібрала тушу і відвезла її назад до порту, щоб її можна було належним чином вивчити.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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