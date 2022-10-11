Температура до +20 та трохи снігу: прогноз погоди в Україні до кінця жовтня

Хоча "бабине літо" поступово йде, жовтень ще принесе погодні сюрпризи мешканцям України.

Про це свідчать дані сайту wisemeteo, інформує Апостроф .

У Києві до кінця місяця дощових буде лише два дні - 19-го та 28-го. Денна температура коливатиметься від +11... до +19, нічна від +2... до +13.

У Харкові дощитиме лише 1 день – 18 жовтня. Денна температура досягне позначки +10...+18, а вночі слід очікувати +2...+9.

У Дніпрі дощових днів буде більше - 18, 25, 26 та 30 жовтня. Температура вдень буде +13...+20, уночі +2...+11.

В Одесі залишок жовтня подарує мешканцям три дощові дні - 22, 25 та 26 числа. Вдень у південному місті буде від +10...до +19, нічна температура досягне в максимум +14, а впаде до +6.

У Львові 16, 17, 23, 24, 25, 27, 30 та 31 жовтня прогнозуються опади. Температура вдень буде +8...+17, уночі +3...+10.

У Запоріжжі 19-го, а також 20-го та 27-го очікуються дощі. Денна температура коливатиметься від +12...+20, нічна знизиться до +2...+10.

У Миколаєві 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 та з 29 по 31 жовтня йтиме дрібний дощ. Температура вдень очікується +10...+20, а вночі від 0° до +9.

У Рівному з 14 по 17 число, а також 19, 22, 23, 27-28 та 31 очікуються дощі. А 20 навіть прогнозується сніг. Температура +10...+21 вдень та +3...+12 вночі.

У Сумах почне лити з неба з кінця поточного тижня, з 16 жовтня, і продовжаться дощі 17, 18, 25 та 29 числа. 20-го та 28-го синоптики обіцяють сніг. А ось температура вдень на північному сході нашої країни "стрибатиме" від +11...до +18, і вночі від +3 до +8.

На Волині дощі зарядять з 15 по 20 жовтня та триватимуть 24-25, 28 та 31 числа. Температура повітря у світлий час +7...+16, а вночі -2...+6.

Вінницю чекає лише два дощові дні: 15 та 31 жовтня, але й повністю ясних сонячних днів не передбачається. Вдень температура підніметься до +9...+18, вночі опуститься до +2...+10.