В понедельник в Киеве потеплеет до +22 градусов

Осадков не прогнозируют.

В понедельник в Киеве потеплеет до +22 градусов
Фото: facebook/Mysh Mark

14 октября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, температура ночью +9...+20 градусов, днем +20...+22 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1..+6, днем +12..+17.

В Моршине без осадков, температура ночью +7..+9, днем +21..+23.

В Трускавце без осадков, температура ночью +7..+9, днем +21..+23.

В Сваляве без осадков, температура ночью +8..+10, днем +22..+24.

Северные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +7..+12, днем +18..+23.

Центральные области - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6...+11, днем +16..+21.

Восточные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +7..+12, днем +18..+23.

Южные области - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +8..13, днем +17..+22.

Крым - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +7..+12, днем +18..+23.

Ялта - без осадков, температура ночью +8..+10, днем +19..+21.

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