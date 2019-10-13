В понедельник в Киеве потеплеет до +22 градусов
Осадков не прогнозируют.
14 октября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, температура ночью +9...+20 градусов, днем +20...+22 градусов.
Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.
В Карпатах без осадков, температура ночью +1..+6, днем +12..+17.
В Моршине без осадков, температура ночью +7..+9, днем +21..+23.
В Трускавце без осадков, температура ночью +7..+9, днем +21..+23.
В Сваляве без осадков, температура ночью +8..+10, днем +22..+24.
Северные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +7..+12, днем +18..+23.
Центральные области - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6...+11, днем +16..+21.
Восточные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +7..+12, днем +18..+23.
Южные области - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +8..13, днем +17..+22.
Крым - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +7..+12, днем +18..+23.
Ялта - без осадков, температура ночью +8..+10, днем +19..+21.
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11.10.2019 20:22