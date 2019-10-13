В понедельник в Киеве потеплеет до +22 градусов

Южные области - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +8..13, днем +17..+22.

Центральные области - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6...+11, днем +16..+21.

В Сваляве без осадков, температура ночью +8..+10, днем +22..+24.

В Трускавце без осадков, температура ночью +7..+9, днем +21..+23.

В Моршине без осадков, температура ночью +7..+9, днем +21..+23.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1..+6, днем +12..+17.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

14 октября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, температура ночью +9...+20 градусов, днем +20...+22 градусов.