В субботу в Киеве до +17 градусов, без осадков

Ночью в столице +3…+9.

В субботу в Киеве до +17 градусов, без осадков
Фото: Вісті Придніпров'я

В субботу, 12 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в Одесской области +5…+10 градусов, днем +13…+20 градусов, в Одесской области +17…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.

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