В субботу в Киеве до +17 градусов, без осадков

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в Одесской области +5…+10 градусов, днем +13…+20 градусов, в Одесской области +17…+22 градуса.

В субботу, 12 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.