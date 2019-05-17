В пятницу в Киеве до +25 градусов, без осадков

Температура воздуха ночью +14…+16 градусов.

В пятницу, 17 мая, в Киеве переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, дожди, ночью местами существенные дожди, кое-где грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +21…+26 градусов, в Закарпатье и Прикарпатье +16…+19 градусов.

В Карпатах дожди, днем местами кратковременные, температура ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской области дожди, ночью местами существенные дожди, кое-где грозы, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области дожди, ночью местами существенные, кое-где грозы, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.


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