В понедельник в Киеве до +15 градусов, без осадков

Дожди ожидаются только в западных областях, ночные заморозки - на востоке и юге.

В понедельник в Киеве до +15 градусов, без осадков
Фото: www.profan.su

В понедельник, 22 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.

На западе Украины переменная облачность, днем ожидаются дожди, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +12…+14 градусов, на Закарпатье до +18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.

В центре Украины малооблачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +12…+14 градусов.

На востоке Украины облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +13…+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-1 градусов, днем +13…+16 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ночью 16 апреля на западе Украины ожидаются заморозки до -5°Ночью 16 апреля на западе Украины ожидаются заморозки до -5°
В субботу в Киеве днем до +13 градусов, без осадковВ субботу в Киеве днем до +13 градусов, без осадков
Во вторник в Киеве ожидаются дожди и похолодание до +3 градусов ночьюВо вторник в Киеве ожидаются дожди и похолодание до +3 градусов ночью
В понедельник в Киеве до +15 градусов, без осадковВ понедельник в Киеве до +15 градусов, без осадков
Блок рекламы


Похожие новости
В субботу в Киеве днем до +13 градусов, без осадковВ субботу в Киеве днем до +13 градусов, без осадков
Во вторник в Киеве ожидаются дожди и похолодание до +3 градусов ночьюВо вторник в Киеве ожидаются дожди и похолодание до +3 градусов ночью
В Киеве объявлено штормовое предупреждение, уровень опасности - "оранжевый"В Киеве объявлено штормовое предупреждение, уровень опасности - "оранжевый"
Во вторник в Киеве до +19 градусов, без осадковВо вторник в Киеве до +19 градусов, без осадков
У "Быковнянских могил" в Киеве горит 5 га травяного настилаУ "Быковнянских могил" в Киеве горит 5 га травяного настила
В воскресенье в Киеве до +17 градусовВ воскресенье в Киеве до +17 градусов
В пятницу в Киеве потеплеет до +15 градусовВ пятницу в Киеве потеплеет до +15 градусов
Завтра в Киеве до +12 градусов, ночью заморозкиЗавтра в Киеве до +12 градусов, ночью заморозки
В среду в Киеве до +10 градусов, без осадковВ среду в Киеве до +10 градусов, без осадков
Во вторник в Киеве без осадков, днем до +11 градусовВо вторник в Киеве без осадков, днем до +11 градусов
Последние новости
Подгружаем последние новости