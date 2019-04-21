В понедельник в Киеве до +15 градусов, без осадков
Дожди ожидаются только в западных областях, ночные заморозки - на востоке и юге.
В понедельник, 22 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.
На западе Украины переменная облачность, днем ожидаются дожди, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +12…+14 градусов, на Закарпатье до +18 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.
В центре Украины малооблачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +12…+14 градусов.
На востоке Украины облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +13…+15 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-1 градусов, днем +13…+16 градусов.
В Крыму облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.
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19.04.2019 17:21