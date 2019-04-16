Во вторник в Киеве ожидаются дожди и похолодание до +3 градусов ночью

В западных областях ночью заморозки до -5 градусов.

Во вторник в Киеве ожидаются дожди и похолодание до +3 градусов ночью
Фото: Макс Требухов

Во вторник, 16 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь со снегом, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0…-5 градусов, в воздухе сильные заморозки, днем +4…+9 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем мокрый снег, местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, ночью в воздухе сильные заморозки 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.В Моршине ночью без существенных осадков, днем дождь со снегом, ночью в воздухе сильные заморозки -1…-3 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем дождь со снегом, ночью в воздухе сильные заморозки -1…-3 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем дождь, ночью в воздухе сильные заморозки -1…-3 градуса, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, в Житомирской области на почве местами заморозки 0…-2 градуса; днем +6…+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +6…+14 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью дождь, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +8…+13 градусов.В Ялте ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +8…+10 градусов.


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