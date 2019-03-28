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В пятницу в Киеве потеплеет до +11 Синоптики обещают, что снега больше не будет В пятницу, 29 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +9…+11 градусов. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +7…+13 градусов. В Карпатах небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -1…-6 градусов, днем +3…+8 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +9…+11 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +10…+12 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +11…+13 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +5…+12 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +5…+11 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+10 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +6…+12 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +6…+11 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов.

LB.ua

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