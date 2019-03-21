В пятницу в Киеве небольшой дождь и до +11 градусов

В пятницу, 22 марта, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +7…+14 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью и днем -1…+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +7…+14 градусов; в Сумской области ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +6…+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+10 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +8…+15 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +8…+13 градусов.