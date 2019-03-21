В пятницу в Киеве небольшой дождь и до +11 градусов
Температура воздуха ночью +3…+5 градусов.
В пятницу, 22 марта, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +7…+14 градусов.
В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура ночью и днем -1…+4 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +7…+14 градусов; в Сумской области ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +6…+13 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+10 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +8…+15 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +8…+13 градусов.
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20.03.2019 22:08