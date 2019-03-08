В Киеве в субботу будет облачно, до +13 градусов

Небольшой дождь обещают только на востоке Украины.

9 марта в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура возуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +9…+15 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура в течение суток -3…+2 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Полтавской и Днепропетровской областях небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +9…+15 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +10…+15 градусов, в Одесской области +12…+17 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.