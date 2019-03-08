В Киеве в субботу будет облачно, до +13 градусов

Небольшой дождь обещают только на востоке Украины.

В Киеве в субботу будет облачно, до +13 градусов
Фото: Макс Требухов

9 марта в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура возуха ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +9…+15 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура в течение суток -3…+2 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Полтавской и Днепропетровской областях небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +9…+15 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +10…+15 градусов, в Одесской области +12…+17 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В среду в Киеве до +7 градусов, без существенных осадковВ среду в Киеве до +7 градусов, без существенных осадков
В четверг в Киеве до +11 градусов, ночью еще заморозкиВ четверг в Киеве до +11 градусов, ночью еще заморозки
В пятницу в Киеве потеплеет до +15, местами небольшой дождьВ пятницу в Киеве потеплеет до +15, местами небольшой дождь
В Киеве в субботу будет облачно, до +13 градусовВ Киеве в субботу будет облачно, до +13 градусов
Блок рекламы


Похожие новости
В пятницу в Киеве потеплеет до +15, местами небольшой дождьВ пятницу в Киеве потеплеет до +15, местами небольшой дождь
В четверг в Киеве до +11 градусов, ночью еще заморозкиВ четверг в Киеве до +11 градусов, ночью еще заморозки
В среду в Киеве до +7 градусов, без существенных осадковВ среду в Киеве до +7 градусов, без существенных осадков
В субботу в Киеве до +1 градуса, без осадковВ субботу в Киеве до +1 градуса, без осадков
В четверг в Киеве до +9 градусов, без существенных осадковВ четверг в Киеве до +9 градусов, без существенных осадков
Во вторник в Киеве днем небольшой дождь и мокрый снегВо вторник в Киеве днем небольшой дождь и мокрый снег
В субботу в Киеве до -5 градусов, без существенных осадковВ субботу в Киеве до -5 градусов, без существенных осадков
Во вторник в Киеве будет от -7 до +6 градусовВо вторник в Киеве будет от -7 до +6 градусов
17 февраля в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений17 февраля в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений
В пятницу в Киеве потеплеет до +3В пятницу в Киеве потеплеет до +3
Последние новости
Подгружаем последние новости