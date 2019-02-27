В четверг в Киеве до +9 градусов, без существенных осадков

Температура воздуха ночью 0…-2.

В четверг в Киеве до +9 градусов, без существенных осадков
Фото: newsukraine.com.ua

В четверг, 28 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +7…+9 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Закарпатье в течение суток небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…-3 градуса, в Черновицкой области 0…-5 градусов, днем +5…+13 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, в Житомирской и Киевской областях без существенных осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +6…+11 градусов; в Сумской и Черниговской областях небольшой мокрый снег с переходом днем в дождь. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+6 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с, в Житомирской области порывы 15-20 м/с.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, в Полтавской области местами небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…-5 градусов, днем 0…+8 градусов, в Черкасской области +4…+9 градусов, в Винницкой области +8…+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем -2…+4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем 0…+6 градусов, в Запорожской и Одесской областях +6…+12 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов.


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