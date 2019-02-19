Во вторник в Киеве будет от -7 до +6 градусов

На западе Украины - до +12 тепла.

Во вторник в Киеве будет от -7 до +6 градусов
Фото: Александр Рудоманов

Во вторник, 19 февраля, в Киеве ожидается переменная облачность без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем +4…+6 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, в Ивано-Франковской области 0…-5 градусов; днем +5…+12 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…-4 градуса, днем +1…+6 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +9…+11 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +9…+11 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-9 градусов, днем +3…+9 градусов; в Черниговской и Сумской областях ночью -7…-13 градусов, днем -3…+6 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-10 градусов, в Винницкой области -1…-6 градусов; днем +1…+8 градусов, в Полтавской области 0…+5 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 градусов, в Донецкой области -6…-11 градусов, днем -3…+3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +3…+8 градусов, в Херсонской и Запорожской областях 0…+6 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +2…+7 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью -4…-6 градусов, днем +4…+6 градусов.


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