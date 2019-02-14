В пятницу в Киеве потеплеет до +3

На западе ночью еще ожидается снег.

В пятницу в Киеве потеплеет до +3
Фото: Александр Рудоманов

15 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+6 градусов.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Моршине ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

В Сваляве ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, в Сумской области местами до -11 градусов, днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с.Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, в Луганской области до -14 градусов, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем 0…+6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В ночь на субботу в Киеве до -9 градусов морозаВ ночь на субботу в Киеве до -9 градусов мороза
В пятницу в Киеве потеплеет до +3В пятницу в Киеве потеплеет до +3
Блок рекламы


Похожие новости
В ночь на субботу в Киеве до -9 градусов морозаВ ночь на субботу в Киеве до -9 градусов мороза
В пятницу в Киеве до +1 градуса, без осадковВ пятницу в Киеве до +1 градуса, без осадков
В среду в Киеве до +2 градусов и небольшой мокрый снегВ среду в Киеве до +2 градусов и небольшой мокрый снег
В субботу в Киеве сохранится теплая сырая погода с туманомВ субботу в Киеве сохранится теплая сырая погода с туманом
В пятницу в Киеве обещают дождь с мокрым снегомВ пятницу в Киеве обещают дождь с мокрым снегом
В четверг в Киеве до +2 градусов и небольшой дождьВ четверг в Киеве до +2 градусов и небольшой дождь
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в восьми областях, в том числе в КиевеСиноптики предупредили об ухудшении погоды в восьми областях, в том числе в Киеве
В субботу в Киеве потеплеет до -3 градусов, небольшой снегВ субботу в Киеве потеплеет до -3 градусов, небольшой снег
В пятницу в Киеве до -9 градусов, без существенных осадковВ пятницу в Киеве до -9 градусов, без существенных осадков
Снегопад в Киеве прекратится утром в четверг, ночью ожидается до -10 градусовСнегопад в Киеве прекратится утром в четверг, ночью ожидается до -10 градусов
Последние новости
Подгружаем последние новости