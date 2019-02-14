В пятницу в Киеве потеплеет до +3

На западе ночью еще ожидается снег.

15 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+6 градусов.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Моршине ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

В Сваляве ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, в Сумской области местами до -11 градусов, днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с.Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 градусов, в Луганской области до -14 градусов, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем 0…+6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.