В Киеве побит столетний температурный рекорд

Воздух в четверг прогрелся до 23 градусов.

В Киеве 16 октября был побит столетний температурный рекорд.

По данным Украинского гидрометцентра, по состоянию на 15 октября температура воздуха в столице составила 23 градуса.

До этого самая высокая температура для 16 октября в Киеве была 22,3 градуса в 1916 году.

Теплый октябрь в Украине вызван антициклоном "Виктор". Согласно предыдущим прогнозам Гидрометцентра, погода обещает быть солнечной и без осадков до середины этой недели.

В связи с высокой температурой воздуха в Украине до сих пор не начался полноценный отопительный сезон.