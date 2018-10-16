В Киеве побит столетний температурный рекорд

Воздух в четверг прогрелся до 23 градусов.

В Киеве побит столетний температурный рекорд
Фото: Вісті Придніпров'я

В Киеве 16 октября был побит столетний температурный рекорд.

По данным Украинского гидрометцентра, по состоянию на 15 октября температура воздуха в столице составила 23 градуса.

До этого самая высокая температура для 16 октября в Киеве была 22,3 градуса в 1916 году.

Теплый октябрь в Украине вызван антициклоном "Виктор". Согласно предыдущим прогнозам Гидрометцентра, погода обещает быть солнечной и без осадков до середины этой недели.

В связи с высокой температурой воздуха в Украине до сих пор не начался полноценный отопительный сезон.

Напомним, Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского 8 октября сообщила, что в Киеве началось "бабье лето".


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