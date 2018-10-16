В Киеве побит столетний температурный рекорд
Воздух в четверг прогрелся до 23 градусов.
В Киеве 16 октября был побит столетний температурный рекорд.
По данным Украинского гидрометцентра, по состоянию на 15 октября температура воздуха в столице составила 23 градуса.
До этого самая высокая температура для 16 октября в Киеве была 22,3 градуса в 1916 году.
Теплый октябрь в Украине вызван антициклоном "Виктор". Согласно предыдущим прогнозам Гидрометцентра, погода обещает быть солнечной и без осадков до середины этой недели.
В связи с высокой температурой воздуха в Украине до сих пор не начался полноценный отопительный сезон.
Напомним, Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского 8 октября сообщила, что в Киеве началось "бабье лето".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
16.10.2018 10:49