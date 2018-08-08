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В четверг в Киеве до +27 градусов Осадков в столице не прогнозируют. Фото: radozamok.com.ua В четверг, 9 августа, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов, в Закарпатье до +32 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +18…+23 градуса. На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +23…+29 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+30 градусов. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +23…+28 градусов. На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+32 градуса. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса. 8 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+27 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.

LB.ua

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