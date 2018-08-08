В четверг в Киеве до +27 градусов

Осадков в столице не прогнозируют.

В четверг в Киеве до +27 градусов
Фото: radozamok.com.ua

В четверг, 9 августа, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов, в Закарпатье до +32 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +18…+23 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +23…+29 градусов. В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.

8 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+27 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.


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