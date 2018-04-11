В четверг в Киеве до +16 градусов

Осадков в столице не прогнозируют.

В четверг в Киеве до +16 градусов
Фото: 24 канал

В четверг, 12 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, только в Ивано-Франковской области без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+12 градусов, днем +14...+22 градуса, в Закарпатье и Прикарпатье днем +19...+24 градуса.

В Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +2...+7 градусов, днем +12...+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, в Черниговской и Сумской областях +2...+7 градусов, днем +11...+19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+11 градусов, в Полтавской области +4...+9 градусов, днем +14...+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +11...+19 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+12 градусов, днем +17...+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22 градуса.


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