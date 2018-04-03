В среду в Киеве потеплеет до +17 градусов

Ночью в столице до +4 градусов.

В среду в Киеве потеплеет до +17 градусов
Фото: 24 канал

В среду, 4 апреля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +15...+17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +14...+21 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0...+5 градусов, днем +13...+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, в Черниговской и Сумской областях местами -1...-3 градуса; днем +11...+18 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+6 градусов, днем +13...+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +11...+16 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+6 градусов, днем +13...+18 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +12...+18 градусов.


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