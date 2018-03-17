В Украине значительно похолодает

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17–19 марта в Украине ожидается существенное снижение температуры и ухудшение погодных условий.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

«17 марта в северной половине Украины сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега. 18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели, в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь)», – говорится в сообщении.

19 марта сильный снег и метели ожидаются на востоке страны, в Полтавской, Днепропетровской, ночью в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

В Гидрометцентре отметили, что в эти дни температура упадет до -10…-16°, а в южной части Украины до -4…-10°.


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