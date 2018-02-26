В Украине сегодня сильные морозы до -22°
В понедельник, 26 февраля, в Украине сохранится холодная погода, без осадков.
Об этом сообщает
На востоке без осадков, температура до -20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -11°.
На западе Украины в понедельник без осадков. Температура до -22°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -21°. В центре без осадков, температура до -19°.
Согласно народному прогнозу, 26 февраля — день Святого Мартиниана. Снег тает — весна будет теплой. Если плохая погода — холодная и затяжная весна.
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