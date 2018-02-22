В пятницу в Киеве до -6 градусов и небольшой снег

Ночью в столице похолодает до -11.

В пятницу, 23 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -4...-6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, в Ивано-Франковской области -5...-10 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью -3...-8 градусов, днем -1...-6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днем -2...-7 градусов; в Черниговской и Сумской областях ночью до -11...-19 градусов, днем -5...-11 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днем -1...-7 градусов; в Полтавской области ночью -11...-16 градусов, днем -5...-10 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9...-14 градусов, днем -1...-7 градусов; в Харьковской области ночью -12...-17 градусов, днем -6...-11 градусов.

На юге Украины облачно, снег, днем с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.

В Крыму облачно, снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем -2...+3 градуса.