В Украине продолжат усиливаться морозы
В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления и прохладная воздушная масса.
Об этом сообщает «
Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях 10-15° мороза; днём 1-6° мороза, на юге 0-5° тепла; на Закарпатье ночью около 0°, днём 2-7° тепла.
В Киеве — ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 1-3° мороза.
Температура на юге страны и Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла (на Закарпатье 1-6° тепла); на остальной территории ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ночью 15-20° мороза, днем 7-12° мороза.
В Киеве — ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 4-6° мороза.
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21.02.2018 11:11