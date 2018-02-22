В Украине продолжат усиливаться морозы

poholodanie-morozyi-pogoda-pogod

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления и прохладная воздушная масса.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Укргидрометцентр.

В четверг, 22 февраля, ожидается погода без существенных осадков, лишь в северных и местами в западных областях ночью небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях 10-15° мороза; днём 1-6° мороза, на юге 0-5° тепла; на Закарпатье ночью около 0°, днём 2-7° тепла.

В Киеве — ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 1-3° мороза.

В пятницу, 23 февраля, ночью в южной части, на Закарпатье и в Карпатах, днем в большинстве областей — небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура на юге страны и Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла (на Закарпатье 1-6° тепла); на остальной территории ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ночью 15-20° мороза, днем 7-12° мороза.

В Киеве — ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 4-6° мороза.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Синоптики рассказали, когда наступит весна в УкраинеСиноптики рассказали, когда наступит весна в Украине
Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодаетСиноптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
Стало известно, какие области первыми почувствуют похолоданиеСтало известно, какие области первыми почувствуют похолодание
В среду в Киеве до -4 градусовВ среду в Киеве до -4 градусов
Завтра в Киеве до -3 градусовЗавтра в Киеве до -3 градусов
Блок рекламы


Похожие новости
Синоптики рассказали, когда наступит весна в УкраинеСиноптики рассказали, когда наступит весна в Украине
Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодаетСиноптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
На погоду в Украине повлияет приход нового циклонаНа погоду в Украине повлияет приход нового циклона
С понедельника в Украину возвращаются морозы и снегС понедельника в Украину возвращаются морозы и снег
Стало известно, когда в Украине потеплеетСтало известно, когда в Украине потеплеет
В Украине на выходных потеплеетВ Украине на выходных потеплеет
В Украине в ближайшие два дня резко ухудшится погодаВ Украине в ближайшие два дня резко ухудшится погода
Синоптик: 20 января в Украине начнется похолодание (КАРТА)Синоптик: 20 января в Украине начнется похолодание (КАРТА)
В Украине осложнение погодных условий: снег, ветер и гололедВ Украине осложнение погодных условий: снег, ветер и гололед
В Украине ожидаются снег, дожди и гололедВ Украине ожидаются снег, дожди и гололед
Последние новости
Подгружаем последние новости