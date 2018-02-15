На погоду в Украине повлияет приход нового циклона

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Погоду в Украине 15 февраля будет определять малоактивный циклон, перемещающийся с Балкан на запад Черного моря.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в четверг ночью в западных и большинстве южных регионов, а также в Винницкой области, и днем по всей Украине, кроме восточных областей, прогнозируется небольшой снег, на юге — с дождем, ночью в прикарпатских и Одесской областях ожидаются умеренные осадки.

На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве 15 февраля ночью без осадков, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.

В пятницу, 16 февраля, в Украине временами пройдет небольшой снег, а в большинстве западных и южных областей без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7°, в западных областях кое-где 8-10° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла; на юге страны и Закарпатье ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве 16 февраля временами ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.


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