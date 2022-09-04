Похолодає до 7 градусів: Гідрометцентр розповів про погоду у понеділок

Погода в Україні у понеділок, 5 вересня, буде по-осінньому теплою, хоча в деяких регіонах уночі серйозно похолодає. У цей день у всіх регіонах очікується невелика хмарність.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру, інформує Апостроф .

Початок нового робочого тижня буде сухим і безвітряним по всій країні. Найтепліше буде на півдні - там термометри покажуть 20-22 градуси зі знаком "плюс". Дещо прохолодніше буде в західних областях України - температура повітря становитиме 17-20 градусів, крім Закарпатської області, де все ще пануватиме погода, схожа на літню - 22-24 градуси. У центрі, на півночі та сході країни температура опуститься до 17-19 градусів. Холодні ночі чекають на мешканців східних областей - термометри опустяться до осінніх 6 градусів.