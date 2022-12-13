Прогноз погоди на 13 грудня від Укргідрометцентру

Найближчими днями в Україні очікується несприятлива погода. Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки у зв'язку зі снігом, ожеледицею та сильними поривами вітру в деяких регіонах. Зокрема, із вівторка, 13 грудня, складні погодні умови очікуються у центральних областях, а також на Харківщині.

Сніг, ожеледиця та перепади температур: синоптики попередили про несприятливу погоду на найближчі дні

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у ніч на 13 грудня у західних областях пройде невеликий сніг. У південній частині країни прогнозується дощ, подекуди з мокрим снігом. На сході країни також пройдуть дощі. У більшості центральних, а також в Сумській та Харківській областях очікується налипання мокрого снігу.

На дорогах України, крім південного сходу, буде ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних областях очікуються пориви до 15-20 м/с.

Сніг, ожеледиця та перепади температур: синоптики попередили про несприятливу погоду на найближчі дні

Стовпчики термометрів 13 грудня покажуть у середньому від -1 до -6 градусів морозу, у Карпатах буде до -10 градусів. У південних та східних областях – від 0 до +5 градусів. У Києві синоптики прогнозують удень від -3 до 1 градуса, вночі -1...-3 градуси. У західних областях 13 грудня очікується вдень від -4 до +1 градуса, вночі - до -5 градусів.

За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, до кінця другої декади грудня в Україну зайдуть аномальне потепління та дощі. Після 15 грудня у південних областях країни буде до +15 градусів удень.

Раніше синоптики оновили прогноз погоди в Україні на Святого Миколая та Новий рік.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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